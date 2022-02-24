Якщо відключать інтернет: поради як залишатися на зв’язку у разі надзвичайної ситуації

Якщо відключать інтернет: поради як залишатися на зв’язку у разі надзвичайної ситуації

В Держспецзв’язку повідомили, що провайдери і оператори будуть продовжувати надавати послуги, проте перебої зі зв’язком все ще можуть траплятися. Насамперед це пов’язано з тим, що мережі зараз сильно перевантажені. Під час воєнних дій ризик відключення інтернету зростає, а тому потрібно знати, як можна їх мінімізувати. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

В Школі цифрової безпеки дали поради, як залишатися на зв’язку, якщо відключать інтернет.

Застосунок Bridgefy

Цей мобільний застосунок був створений спеціально для того, щоб користувачі могли спілкуватися один з одним без підключення до Мережі. Всі дані передаються за допомогою Bluetooth.

Розробили застосунок в Мексиці, а офіси розробника знаходяться в США. Якщо раптово припиняється надання послуг мобільного інтернету, користувачі отримують змогу обмінюватися повідомленнями через Bluetooth. Застосунок можна завантажити для Android та iOS.

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Як це працює? Застосунок створює однорангову мережу Bluetooth на вашому телефоні, завдяки чому може з’єднуватися з іншими пристроями в межах свого діапазону. А це близько 100 метрів від інших користувачів Bridgefy. Потім цим людям надсилається ваше повідомлення, яке пізніше надходить на пристрої іншим людям і так далі. Таким чином, повідомлення може передаватися на досить великі відстані.

Браузер CENO

Канадський браузер Censorship.no!, який скорочено називають CENO, був створений спеціально для мобільних пристроїв, які працюють на Android. Він допомагає обійти інтернет-цензуру і працює як пірингова мережа (P2P). Тобто користувачі можуть обмінюватися між собою завантаженим контентом. Так ви зможете обійти залежність від централізованих серверів.

Для користування браузером CENO не потрібно бути досвідченим користувачем. Його функціонування та зовнішній вигляд практично нічим не відрізняється від звичайного браузера. Браузер має українську локацію, яку запустили в лютому 2022 року.

Завантажити можна через Google Play Market.

Matrix для спілкування в реальному часі

Ентузіасти з Matrix.org Foundation розробляють цей відкритий протокол для децентралізованого спілкування в реальному часі ще з 2014 року. Його використовують для відправлення текстових повідомлень, проведення аудіо-дзвінків та навіть використання групових чатів.

Для користування Matrix потрібно відкрити веб-клієнт Element (також має десктопну і мобільну версії) та через власний сервер підключитися до Matrix, налаштувавши HomeServer на Synapse.

VPN-сервіс Psiphon

Цей VPN-сервіс був розроблений в Університеті Торонто. Розробники стверджують, що цей сервіс можна використовувати навіть в тому випадку, якщо застосовують систему глибокої фільтрації (DPI), які є, зокрема в Росії.

Psiphon можна використовувати безкоштовно. В цьому випадку ви будете переглядати рекламу, а також отримуєте обмежену швидкість (до 2 Мб/сек). Проте цього вистачить для відео-дзвінків та пошуку інформації в Мережі.

Працює цей VPN-сервіс на Android та iOS.