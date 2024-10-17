Якщо війна з РФ припиниться, то скоро вона не розпочнеться: Портников назвав причини

Твердження про те, що коли війна з Росією не закінчиться чітким, зрозумілим та справедливим миром, то вона розпочнеться знову через 6 місяців, є повним безглуздям.

Таку думку висловив український журналіст Віталій Портников під час розмови з головою правління Громадянської мережі "Опора" Ольгою Айвазовською.

“Якщо війна закінчиться, то вона не розпочнеться. Тому що, якщо війна закінчиться, це буде означати, що Росія не має економічних ресурсів для її проведення. Економічні ресурси за 6 місяців не відновлюються, вони і за 6 років не відновлюються. Росії потрібні будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни. Якщо вони [росіяни] погодяться на припинення вогню, значить у них цих ресурсів вже немає. Якщо у них ці ресурси будуть, вони не погодяться на припинення вогню”, - пояснив він.

За його словами, ідея про те, що війна закінчиться лише на 6 місяців у разі її зупинення — це вигадка.

“Вона просто не закінчиться. Але якщо вона закінчиться, то закінчиться надовго. І воювати будуть, якщо Україна не отримує гарантій безпеки, ті, кому зараз по 10-15 років, але не ті, хто зараз воює”, - припустив журналіст.

Віталій Портников зауважив, що закінчення війни без гарантій та без політичної угоди, лише розведенням військ, означатиме повернення до статус-кво, коли вогонь припиняється, санкції не знімаються, ніяких гарантій безпеки ніхто не надає, євроатлантична перспектива України підтверджується, але нічого не відбувається.

“Ситуація тільки відрізняється тим, що немає повітряних тривог. Просто немає війни, а війська стоять”, - зазначив він.

Журналіст припустив, що суспільство після війни буде іншим. За його словами, буде новий шок, втома та небажання це ще раз пережити.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що ситуація на полі бою в Україні створює можливість зробити кроки для припинення розв’язаної Росією війни не пізніше 2025 року.

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