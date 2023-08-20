Якщо вночі була тривога - чи потрібно зранку відправляти дитину в школу: відповідь Міністра освіти

Оксен Лісовий відповів, чи потрібно дитині зранку йти в школу, якщо вночі була тривога та довелося сидіти в укритті

Росіяни продовжують обстрілювати Україну вдень та вночі. Під час тривоги потрібно перебувати в укритті.

Багатьох батьків, які під час тривоги вночі перебувають з дитиною в укритті, з початком навчального року все більше турбуватиме питання - чи потрібно зранку відправляти дитину на перший урок.

На сьогодні немає якогось нормативного документа, чи потрібно відправляти дітей у школу після ночі сидіння в укритті через повітряну тривогу.

Це питання потребує відповіді у межах здорового глузду, вважає Міністр освіти України Оксен Лісовий.

Чи потрібно дитині йти в школу після нічної повітряної тривоги

На думку Лісового, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Втомлена та невиспана дитина не зможе сконцентруватися та нормально сприймати навчальний матеріал. Часом навіть дорослим складно сфокусуватися після безсонної ночі, та що говорити про дітей.

Як зазначає Оксен Лісовий пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше - це нормально. Це можна зробити на платформі Всеукраїнської школи онлайн.

А якщо ж учень через нічну повітряну тривогу пропустив контрольну чи самостійну роботу, то педагоги повинні надати можливість скласти роботу.

Якщо навчання дистанційне, урок почався, і тривога також - що робити вчителю

Що робити вчителю, який веде урок дистанційно, і в нього почалася тривога, а у дітей в класі ні? Звичайно перервати заняття та йти до укриття.

Якщо є можливість, продовжити заняття зі сховища. Якщо немає – це не страшно, головне, щоб всі перебували у безпеці.

Як підкреслив Міністр, сьогодні варто думати перш за все про ментальне здоров’я школярів і педагогів. Зараз важливо берегти свій ресурс та одне одного.

"Стійкість – наша суперсила. Ми можемо більше, ніж думаємо. Але водночас маємо дбати про наше фізичне та психічне здоров’я, щоб мати стійке суспільство, яке здатне на більше".

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