Якщо ворог посуне: в Полтаві формують загони тероборони та тестують систему водопостачання

Якщо ворог посуне: в Полтаві формують загони тероборони та тестують систему водопостачання

В разі потреби місця забезпечення населення питною водою будуть розташовані у всіх мікрорайонах обласного центру.

У Полтаві у п'ятницю, 11 лютого, о 12 годині поблизу підземного переходу "Злато місто" "Полтававодоканал" продемонстрував роботу обладнання забезпечення водою у разі надзвичайних ситуацій.

Установка складається з труби із 12 водорозбірних кранів, розташованих на відстані 1 м один від одного, щоб люди не заважали один одному, пише місцеве інтернет-видання "Полтавщина".

Таких установок водоканал планує облаштувати 53. В разі потреби вони будуть розташовані у всіх мікрорайонах обласного центру. Зокрема, на Леваді (мінімум 3 точки), на Подолі (3 точки), на вулицях Соборності, Європейській (по кілька точок), Спаській, у районі вулиць Зигіна — Халтуріна та Ватутіна — Пушкіна, кілька точок на Браїлках та у районі Полтава-4, по кілька точок на Половках, Садах, Огнівці, Алмазному, Розсошенцях. Також місця забезпечення населення питною водою будуть розташовані, серед іншого, у Крутому Березі та на Дублянщині.

Для того, аби вода надходила до пристроїв навіть за відсутності електропостачання, потрібні альтернативні джерела енергії на артезіанських свердловинах. Крім того діятимуть ще й пересувні точки забезпечення водою. За потреби для водовідведення будуть задіяні асенізаторські машини.

Поки що водоканал виготовив одну установку. На створення ще 52-х будуть просити кошти з обласного та міського бюджетів. Потрібну суму у комунальному підприємстві ще не підрахували.

Також у Полтаві проходить набір до територіальної оборони. Щоби стати на військову службу, потрібно звернутися до обласного військкомату, а з часом місто має створити свої добровольчі підрозділи.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський вважає важливим питання територіальної оборони.

Заступник командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко закликав українських підприємців допомогти у формуванні тероборони.

У загонах тероборони українців готують до ймовірної ескалації з боку Росії

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