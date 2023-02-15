Якщо вручають повістку на вулиці: юрист пояснив, як діяти

Чи може вручити повістку представник ОСББ чи ЖКГ?

Чи законні дії представника військкомату чи поліції, який вручає повістку на вулиці? Як діяти у такому випадку та куди звертатися?

На ці питання відповів юрист Сергій Руденко.

"Якщо повістка не заповнена заздалегідь і її заповнюють при вас, таку повістку можна не отримувати. Про даний факт можна сповістити поліцію, якщо є необхідність – викликати на місце слідчо-оперативну групу", – пояснив фахівецю.

За словами юриста, комісари не можуть силою затягувати людину до територіального центру комплектування.

Також Сергій Руденко зазначив, що крім представників центру комплектування, повістки можуть вручати як органи місцевого самоврядування, так і представники керуючих компаній чи ОСББ.

Якщо буде відповідне розпорядження представників територіального центру комплектування, і воно буде направлено до керуючої компанії, тоді її уповноважений представник зможе вручити повістку.

Раніше юристка розповіла про різницю між новими та повісками попереднього зразка під час мобілізації в Україні. За її словами, це питання регулює додаток до постанови Кабміну. У ньому є окремі положення щодо нових даних, що потрібні для прибуття на виклик.

Також нагадаємо, що чоловіків призовного віку, які перебували за кордоном, можуть притягнути до адміністративної відповідальності по поверненню до України.

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