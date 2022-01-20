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Якщо втратили роботу: від чого залежить розмір допомоги з безробіття і як її оформити

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Якщо втратили роботу: від чого залежить розмір допомоги з безробіття і як її оформити

Допомога по безробіттю: які умови надання і як оформити / pixabay.com

Проблема безробіття сьогодні торкнулася багатьох українців. Разом з тим зростає і потреба в отриманні фінансової підтримки від держави. Як отримати допомогу з безробіття і на яку суму можна надіятися — в матеріалі ТСН.ua.

Щоб оформити допомогу з безробіття потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Після втрати роботи людина стає на облік і щомісяця отримує фінансову підтримку від держави, яка надходить на банківський рахунок.

Максимальна та мінімальна допомога з безробіття 2022

Максимальний розмір допомоги з безробіття прив’язаний до прожиткового мінімуму і не може перевищувати суму в чотири прожиткових мінімумів для працездатних осіб На 2022 рік це 10 736 грн.

А ось мінімальна допомога з безробіття не залежить від розміру прожиткового мінімуму. Вона завжди становить 650 грн (на період карантину і 30 днів після його завершення — 1000 грн).

Мінімальну допомогу з безробіття в обов’язковому порядку отримують:

  • внутрішньо переміщені особи, які не можуть надати документи, щоб засвідчити період своєї роботи;
  • молодь, яка шукає роботу після навчання чи звільнення зі строкової військової служби.

Допомога з безробіття: від чого залежить її розмір

Допомога по безробіттю: від чого залежить розмір / © Pexels
Допомога по безробіттю: від чого залежить розмір / Pexels

На розмір фінансової підтримки від держави у випадку безробіття впливає:

  • страховий стаж людини;
  • підстави, через які було припинено робочі відносини;
  • розмір заробітної плати, яку отримував працівник.

В залежності від страхового стажу безробітний може отримувати:

  • до 2 років стажу — не більше 50%;
  • 2-6 років — 55%;
  • 6-10 ркоів — 60%;
  • понад 10 років — до 70%.

Також розмір допомоги з безробіття залежить від тривалості її виплати в співвідношенні до визначеної суми:

  • перші 90 днів людина отримує всю суму;
  • наступні 90 днів — 80% від суми;
  • надалі лише 70% від суми.

Допомога з безробіття: які документи потрібні для оформлення

Допомога по безробіттю: які документи потрібно подати / © Pexels
Допомога по безробіттю: які документи потрібно подати / Pexels

В Центр зайнятості подаються:

  1. Паспорт (або тимчасове посвідчення громадянина).
  2. Ідентифікаційний код.
  3. Трудова книжка (або інший документ, який підтверджує період зайнятості).
  4. Військовий квиток.
  5. Диплом (або інший документ про отримання освіти).
  6. Довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно подавати лише в тому випадку, якщо за останній рік страховий стаж становить не менше 6 місяців).

Допомога з безробіття виплачується двічі на місяць або один раз на місяць за згодою самого безробітного. 

Тривалість виплати допомоги з безробіття

Фінансову підтримку починають виплачувати з 8 дня після реєстрації безробітного (з 1 дня на період карантину). 

Тривалість виплати, відповідно до законодавства, не може перевищувати 360 днів протягом 2 років. Але тут все залежить від певних умов:

  • люди передпенсійного віку (залишилися без роботи за два роки до виходу на пенсію) отримують допомогу не більше 720 календарних днів;
  • внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на підтримку протягом 180 днів;
  • ті, хто втратив роботу на період карантину (за угодою сторін чи власним бажанням) — 270 календарних днів.
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