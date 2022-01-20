Якщо втратили роботу: від чого залежить розмір допомоги з безробіття і як її оформити

Проблема безробіття сьогодні торкнулася багатьох українців. Разом з тим зростає і потреба в отриманні фінансової підтримки від держави. Як отримати допомогу з безробіття і на яку суму можна надіятися — в матеріалі ТСН.ua.
Щоб оформити допомогу з безробіття потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Після втрати роботи людина стає на облік і щомісяця отримує фінансову підтримку від держави, яка надходить на банківський рахунок.
Максимальна та мінімальна допомога з безробіття 2022
Максимальний розмір допомоги з безробіття прив’язаний до прожиткового мінімуму і не може перевищувати суму в чотири прожиткових мінімумів для працездатних осіб На 2022 рік це 10 736 грн.
А ось мінімальна допомога з безробіття не залежить від розміру прожиткового мінімуму. Вона завжди становить 650 грн (на період карантину і 30 днів після його завершення — 1000 грн).
Мінімальну допомогу з безробіття в обов’язковому порядку отримують:
- внутрішньо переміщені особи, які не можуть надати документи, щоб засвідчити період своєї роботи;
- молодь, яка шукає роботу після навчання чи звільнення зі строкової військової служби.
Допомога з безробіття: від чого залежить її розмір
На розмір фінансової підтримки від держави у випадку безробіття впливає:
- страховий стаж людини;
- підстави, через які було припинено робочі відносини;
- розмір заробітної плати, яку отримував працівник.
В залежності від страхового стажу безробітний може отримувати:
- до 2 років стажу — не більше 50%;
- 2-6 років — 55%;
- 6-10 ркоів — 60%;
- понад 10 років — до 70%.
Також розмір допомоги з безробіття залежить від тривалості її виплати в співвідношенні до визначеної суми:
- перші 90 днів людина отримує всю суму;
- наступні 90 днів — 80% від суми;
- надалі лише 70% від суми.
Допомога з безробіття: які документи потрібні для оформлення
В Центр зайнятості подаються:
- Паспорт (або тимчасове посвідчення громадянина).
- Ідентифікаційний код.
- Трудова книжка (або інший документ, який підтверджує період зайнятості).
- Військовий квиток.
- Диплом (або інший документ про отримання освіти).
- Довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно подавати лише в тому випадку, якщо за останній рік страховий стаж становить не менше 6 місяців).
Допомога з безробіття виплачується двічі на місяць або один раз на місяць за згодою самого безробітного.
Тривалість виплати допомоги з безробіття
Фінансову підтримку починають виплачувати з 8 дня після реєстрації безробітного (з 1 дня на період карантину).
Тривалість виплати, відповідно до законодавства, не може перевищувати 360 днів протягом 2 років. Але тут все залежить від певних умов:
- люди передпенсійного віку (залишилися без роботи за два роки до виходу на пенсію) отримують допомогу не більше 720 календарних днів;
- внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на підтримку протягом 180 днів;
- ті, хто втратив роботу на період карантину (за угодою сторін чи власним бажанням) — 270 календарних днів.