Допомога по безробіттю: які умови надання і як оформити / pixabay.com

Якщо втратили роботу: від чого залежить розмір допомоги з безробіття і як її оформити

Якщо втратили роботу: від чого залежить розмір допомоги з безробіття і як її оформити

Проблема безробіття сьогодні торкнулася багатьох українців. Разом з тим зростає і потреба в отриманні фінансової підтримки від держави. Як отримати допомогу з безробіття і на яку суму можна надіятися — в матеріалі ТСН.ua.

Щоб оформити допомогу з безробіття потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Після втрати роботи людина стає на облік і щомісяця отримує фінансову підтримку від держави, яка надходить на банківський рахунок.

Максимальна та мінімальна допомога з безробіття 2022

Максимальний розмір допомоги з безробіття прив’язаний до прожиткового мінімуму і не може перевищувати суму в чотири прожиткових мінімумів для працездатних осіб На 2022 рік це 10 736 грн.

Також читайте У Києві кількість безробітних зменшилася більше ніж удвічі

А ось мінімальна допомога з безробіття не залежить від розміру прожиткового мінімуму. Вона завжди становить 650 грн (на період карантину і 30 днів після його завершення — 1000 грн).

Мінімальну допомогу з безробіття в обов’язковому порядку отримують:

внутрішньо переміщені особи, які не можуть надати документи, щоб засвідчити період своєї роботи;

молодь, яка шукає роботу після навчання чи звільнення зі строкової військової служби.

Допомога з безробіття: від чого залежить її розмір

Допомога по безробіттю: від чого залежить розмір / Pexels

На розмір фінансової підтримки від держави у випадку безробіття впливає:

страховий стаж людини;

підстави, через які було припинено робочі відносини;

розмір заробітної плати, яку отримував працівник.

В залежності від страхового стажу безробітний може отримувати:

до 2 років стажу — не більше 50%;

2-6 років — 55%;

6-10 ркоів — 60%;

понад 10 років — до 70%.

Також розмір допомоги з безробіття залежить від тривалості її виплати в співвідношенні до визначеної суми:

перші 90 днів людина отримує всю суму;

наступні 90 днів — 80% від суми;

надалі лише 70% від суми.

Допомога з безробіття: які документи потрібні для оформлення

Допомога по безробіттю: які документи потрібно подати / Pexels

В Центр зайнятості подаються:

Паспорт (або тимчасове посвідчення громадянина). Ідентифікаційний код. Трудова книжка (або інший документ, який підтверджує період зайнятості). Військовий квиток. Диплом (або інший документ про отримання освіти). Довідка з останнього місця роботи про розмір заробітної плати (потрібно подавати лише в тому випадку, якщо за останній рік страховий стаж становить не менше 6 місяців).

Допомога з безробіття виплачується двічі на місяць або один раз на місяць за згодою самого безробітного.

Тривалість виплати допомоги з безробіття

Також читайте У яких випадках період безробіття зараховуватиметься до трудового стажу: деталі

Фінансову підтримку починають виплачувати з 8 дня після реєстрації безробітного (з 1 дня на період карантину).

Тривалість виплати, відповідно до законодавства, не може перевищувати 360 днів протягом 2 років. Але тут все залежить від певних умов: