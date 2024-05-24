“Якщо її хвіртку не прикриють…”: військовий розніс Безуглу та зробив гучну заяву про мобілізацію

Військовослужбовець, ветеран АТО, блогер Олексій Петров, який після початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати Україну, жорстко висловився про нардепку Марʼяну Безуглу, її висловлювання та мобілізацію.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Ти йдеш вулицею. Бачиш величезні рекламні бігборди. Придивляєшся. Все більше і більше закликів доєднатись до війська. Тут тобі і десант! Тут тобі і морська піхота! Тут тобі і все, що хочеш. Тільки обирай. Хоча… Я згоден. Цієї інформації недостатньо, аби зробити важливий вибір. Напевне, найважливіший в житті. І вже можна звернутись до рекрутингових центрів. Навіть в одному, дуже поважному підрозділі, наче можна пройти пробний курс. Ну потягнеш чи ні, їх навантаження…”, — пише військовий.

“Комбриги. Комбати. Ротні та взводні, цілодобово ламають голову, як залучити майбутніх фахівців до свого підрозділу. Як забезпечити хоча б на вісімдесят відсотків наповненість штатного розкладу? І тут! Неочікувано! На сцену! Вистрибує! Марʼяна!”, — додає він.

Петров продовжив: “І починає, бризкаючи слиною на всі боки, вішати генералам ярлик… мʼясник! Що в такому випадку робить людина, яка ще пʼять хвилин тому шукала адресу рекрутингового центру? Питання риторичне! Хтось зараз скаже. Обов’язково скаже, «Та, що ви на цю навіжену звертаєте увагу?». Можна було би пройти повз, якщо би Марʼяна не була депутатом ВРУ від правлячої політичної сили. А вумні люди кажуть так, «Дурак — небезпечний! А дурак з повноваженнями — небезпечніший вдвічі»”.

Військовий зазначив, що “якщо її хвіртку не прикриють, на питаннях мобілізації можна ставити хрест”.

“І хтось зараз скаже, «Так що Петров? Генерали дійсно мʼясники?»… «Ні», відповім я! Справа в іншому. Так не буває, ще чотири місяці тому генералу співають хвалебні оди, а потім херак, і вже… Цей мʼясник. Давайте нового! Молодого! Перспективного! Так в чому тоді справа? Мені на думку приходить лише одне… Хтось напевне почав потроху забивати на безглузді військові хотєлки Банкової”, — резюмував він.

Нагадаємо, нардепка Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в тому, що він жодним чином не відреагував на її непублічні звернення та проігнорував критичні проблеми. Також вона “накинулася” на оточення Сирського.

Також вона заявила, що ні колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, ні чинний — Олександр Сирський, не зробили нічого для того, аби підготувати Харківську область до можливої агресії з боку Росії.

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