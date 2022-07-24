Якщо залишили домівку: куди звертатись батькам дітей із труднощами розвитку та інвалідністю

Особливо вразливими в умовах війни є родини з дітьми з труднощами розвитку або інвалідністю, зокрема ті, хто вимушені були покинути рідну домівку.

Про це пише сайт UNICEF.Україна.

Куди звернутися по консультацію психолога, логопеда або вчителя-реабілітолога?

Як записатися до лікаря на новому місці?

Як потрапити на навчання в інклюзивному класі чи групі?

Де отримати колісне крісло або слуховий апарат для дитини?

На яку іншу допомогу можуть розраховувати сім’ї з дітьми з труднощами розвитку або інвалідністю?

Спеціалісти зібрали відповіді на ці та інші запитання в одній брошурі: завантажуйте та користуйтесь.

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