Якщо зброї немає, це просто "маса людей": Тимочко відповів, чи потрібне зниження мобілізаційного віку в ЗСУ

Україна потребує навченого та підготовленого до опору суспільства. Водночас рішення щодо базових вікових категорій людей для мобілізації ухвалюватиме безпосередньо командування.

Про це сказав у інтерв'ю "УНІАН" голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко.

Він додав, що Росія поки не використала свій базовий ресурс всередині країни, а також заміщує своїх військових солдатами з КНДР.

"Ми повинні готувати загальну навченість українського суспільства до опору. А рішення щодо базових вікових категорій ухвалюватиме безпосередньо командування. Нам потрібно робити ставку на технологічність війни, на навченість, потенціал. Це важливіше", - зазначив Тимочко.

Проте не менш важливою є допомога від держав-союзниць України. Армія потребує озброєних, а не просто мобілізованих українців. За його словами, в ЗСУ зараз півтора десятка бригад, які досі чекають на озброєння від партнерів України.

"Вони були мобілізовані, відправлені до країн НАТО, навчені на їхньому озброєнні та технологіях, але не воюють не тому, що не хочуть або не мотивовані, а тому, що союзники не виконали свої зобов'язання з надання зброї... Якщо зброї немає, це просто "маса людей"... Тому нам потрібно завжди виходити з двох аспектів: навченості та можливості забезпечити озброєнням ту кількість людей, яку призивають", - пояснив Тимочко.

Нагадаємо, раніше Іван Тимочко казав, що технологічна підтримка союзників може зменшити проблеми, які виникнуть через людський потенціал Північної Кореї та Росії.

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