Яку державну допомогу будуть отримувати вимушені переселенці

Основні напрямки програми – гроші, робота та житло.

Про програму допомоги громадянам, які вимушено покинули свої будинки через бойові дії розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

В Україні минулого тижня ухвалили рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах.

Кожному переселенцю в країні держава щомісяця виплачуватиме допомогу у розмірі дві тисячі грн. По три тисячі грн виплачуватимуть на кожну дитину, яка була змушена покинути будинок через війну. Оформити виплати можна буде через програму «Дія», гроші перераховуватимуть на картку.

Допомога буде надаватися щомісяця на весь період запровадження воєнного стану плюс один місяць після його припинення або скасування.

Громадянин має стати на облік як переселенець та отримати відповідну довідку. Далі потрібно подати заяву на отримання допомоги до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. До кінця місяця з'явиться можливість подати заявку через програму «Дія».

Ба більше, Кабмін розпочинає програму працевлаштування переселенців. Роботодавцям, які приймають на роботу переселенців із постраждалих регіонів, держава виплачуватиме по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого.

Тиждень тому Кабмін ухвалив механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовне житло переселенцям у школах, садах, будинках культури та комунальних установах.

Тепер компенсацію за комунальні платежі отримуватимуть і сім'ї, які прийняли вдома переселенців – по 450 гривень на особу.

Також, нагадаємо, переселенці зможуть змінити місце реєстрації через програму «Дія».

На час воєнного стану в Україні бізнесу також вирішили спростити життя. Які правила роботи будуть на час війни, можна прочитати тут.

Читайте також: