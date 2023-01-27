Яку грошову допомогу від держави можуть отримати ті, хто був чи досі перебуває в полоні: деталі

Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, може бути надана щорічна й одноразова державна грошова допомога.
Про це пише Мінреінтеграції.
Зокрема, на час перебування таких осіб у місцях несвободи передбачена фінансова підтримка у розмірі 100 тис. гривень щорічно. Оформити вказану допомогу можуть члени їхніх сімей.
Після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави 100 тис. гривень.
Щоб отримати держдопомогу, необхідно звернутися до Мінреінтеграції. Приклад заяви та перелік необхідних документів наведені за посиланням .
Зазначимо, що факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює відповідна Комісія при Мінреінтеграції. З прикладом заяви та переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням.
Нагадаємо, в Україні активізувалися шахраї, які у Мережі від імені ГУР збирають кошти начебто на "благодійність", але роблять це з метою власної наживи.
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