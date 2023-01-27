Яку грошову допомогу від держави можуть отримати ті, хто був чи досі перебуває в полоні: деталі

Особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України, може бути надана щорічна й одноразова державна грошова допомога.

Про це пише Мінреінтеграції.

Зокрема, на час перебування таких осіб у місцях несвободи передбачена фінансова підтримка у розмірі 100 тис. гривень щорічно. Оформити вказану допомогу можуть члени їхніх сімей.

Після звільнення з полону зазначені особи мають право на одноразову виплату від держави 100 тис. гривень.

Щоб отримати держдопомогу, необхідно звернутися до Мінреінтеграції. Приклад заяви та перелік необхідних документів наведені за посиланням .

Зазначимо, що факт позбавлення особи свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює відповідна Комісія при Мінреінтеграції. З прикладом заяви та переліком необхідних документів можна ознайомитися за цим посиланням.

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Нагадаємо, в Україні активізувалися шахраї, які у Мережі від імені ГУР збирають кошти начебто на "благодійність", але роблять це з метою власної наживи.

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