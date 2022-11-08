Яку комісію стягують з українців, що оплачують за газ на Новій пошті чи через різні сервіси

Компанія Нафтогаз вже неодноразово наголошувала, що українцям потрібно вчасно оплачувати платіжки за газ. Зробити це сьогодні можна кількома способами. Але потрібно враховувати додаткову комісію, якщо ви користуєтесь ними. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Як сплачувати рахунки за газ через Нову пошту

Зробити це досить просто:

надаєте інформацію щодо особового рахунку;

зазначаєте суму до зарахування;

здійснюєте оплату готівкою або за допомогою банківської карти.

Гроші, як зазначають у компанії Нова пошта, будуть зараховані протягом трьох діб.

Комісія, яка стягується під час оплати через Нову пошту та інші сервіси

Варто звернути увагу, що Нова пошта бере додаткову комісію за сплату рахунку за газ.

Як зазначили в Нафтогаз, якщо ви хочете оплатити рахунки через Нову пошту, комісія становить 1,5%, але мінімум 15 гривень.

Також можна сплачувати рахунки через інші сервісі. Тут також є своя комісія. Наприклад, якщо ви користуєтесь ГЕРЦ, то комісія буде становити 2%, а якщо Apple/Google Pay - тоді з вас додатково стягнуть 0,7% (це стандартна комісія LiqPay).

Нагадаємо, що сплатити рахунки за користування блакитним паливом в Україні сьогодні можна кількома способами:

через особистий кабінет споживача;

споживача; за допомогою чатбота ;

; через мобільний застосунок або сайт банку;

в Новій пошті;

або через популярні платіжні сервіси LiqPay, iPay.ua, Portmone, EasyPay.

В Нафтогаз зазначили, що українці все частіше відмовляються від паперових рахунків.