Яку методику лазерної корекції обрати. Розповідає Тетяна Манойло, лікар-офтальмолог мережі Новий Зір

Лазерна корекція зору – найефективніший спосіб відновлення зору. Особливо він став популярним в останні десятиліття. Хоча самій методиці вже більше 30 років.

Запит на лазерну корекцію зору зростає з кожним роком. І це не дивно, адже тільки ця методика дає можливість людині швидко та ефективно відновити зір. За останні десятиліття у всьому світі проведено близько 5 мільйонів таких процедур. Завдяки різноманітності методик лазерної корекції, кожен пацієнт може знайти оптимальне рішення для своїх очей.

Про технології лазерної корекції зору та їхні переваги розповідає Тетяна Володимирівна Манойло, к.мед.н, лікар-офтальмолог вищої категорії медичного центру “Новий Зір”.

LASIK: всебічний підхід

LASIK – це базовий метод лазерної корекції, який з'явився ще в 1989 році і зарекомендував себе як надійний і ефективний. Процедура LASIK передбачає використання мікрокератома – це такий мікроскальпель, за допомогою якого формується клапоть на рогівці ока. Сам лазерний промінь працює всередині рогівки, змінюючи її поверхню за заданими параметрами.

"Таким чином заломлюваність світла змінюється і людина починає добре бачити", – пояснює принцип роботи методу LASIK Тетяна Володимирівна Манойло, лікар з багаторічним досвідом.

StreamLight: поверхнева технологія

StreamLight – це інноваційний, повністю автоматизований метод лазерної корекції зору, який відбувається в один етап, але при цьому не потребує контакту з оком пацієнта.

Ця процедура визначна тим, що проводиться на поверхні рогівки без утворення клапотя. У медичних центрах "Новий Зір" корекція зору за методикою StreamLight™ здійснюється з використанням ексимерного лазера WAVELIGHT® EX500 відомого американського виробника Alcon.

Contoura® Vision: індивідуальний підхід

Технологія Contoura робить корекцію зору ще більш інноваційною методикою, завдяки персоналізованому підходу.

Адже поверхня рогівки кожної людини неповторна, і чим детальніше її обстежують до операції, тим кращий результат можна досягти.

Новітня розробка – діагностичний прилад «Тополайзер Варіо», дозволяє проводити обстеження рогівки з неймовірною точністю у 22 000 точках. Це рекордний показник! На основі цих даних розраховується індивідуальна програма випаровування рогівки для кожного пацієнта. Результатом є максимально можлива якість зору.

Femto LASIK: безпека і технологічність

Femto LASIK – це найсучасніший метод лазерної корекції, який відрізняється високою безпекою та ефективністю. Під час фемтокорекції клапоть на рогівці утворюється за допомогою лазеру, що дозволяє досягти максимально точних результатів.

"Під час Femto пацієнт не відчуває болю та дискомфорту, а процедура займає всього кілька хвилин. Це найбільш безпечний і ефективний метод лазерної корекції", - підкреслює Тетяна Манойло.

Який метод лазерної корекції обрати – залежить від індивідуальних потреб кожного пацієнта. Тому перший крок на шляху до гарного зору – це детальна діагностика та консультація досвідченого лікаря, який допоможе вибрати оптимальний варіант корекції зору.