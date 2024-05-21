Яку окупанти використовують тактику застосування дронів по Україні: експерт пояснив

Зростання кількість запущених по Україні дронів свідчить про те, що Росія відновила постачання іранських безпілотників і запчастин до них.

​​Російські окупанти за три тижні поточного місяця застосували 249 дронів камікадзе Shahed-131/136. Українські військові збили 242 дрони. Водночас армія РФ тільки за останній тиждень запустила по території нашої держави 128 іранських безпілотників.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, зростання кількість запущених по Україні дронів свідчить про те, що Росія відновила постачання іранських безпілотників і запчастин до них.

“Очевидно, що найближчим часом інтенсивність застосування Shahed-131/136 повернеться до середньостатистичних показників системного застосування для терору тилової України. З іншого боку, дуже примітний украй високий показник перехоплення дронів-камікадзе, що становить 97%”, – розповів Олександр Коваленко.

Крім того, окупанти частіше в травні почали застосовувати fpv-дрони. Якщо раніше середній показник був на позначці в 150-200 одиниць, то цього місяця спостерігалися пікові сплески до понад 350 одиниць – зафіксовано було 2 травня.

“І понад 550 за добу 3 травня. Своєю чергою третій тиждень РОВ намагалися тримати кількість нальотів fpv-дронів на середньому показнику 250, що їм так і не вдалося. Варто визнати, що загалом середній показник застосування fpv-дронів у РОВ справді наближається до 200-250 на добу, а загальна кількість використаних за три тижні травня наблизилася до 4,5 тисячі”, – зазначив експерт.

Невеликий приріст у кількості застосувань помітили і щодо “Ланцету”. Середній добовий показник прагне вийти за межі 10 одиниць на добу, а 3 травня взагалі було застосовано до 20 “Ланцетів”.

“З іншого боку, були дні, коли ББ "Ланцет" застосовувався у кількості навіть кількох штук за добу. Як результат, можна чітко простежити залежність застосування Shahed-131/136 від постачання контрабандних запчастин і готової продукції з Ірану, які, вочевидь, відновилися. Спроби РОВ наростити застосування fpv-дронів, але відсутність можливості вивести пікові показники у стабільний, системний характер не припиняються. ББ “Ланцет” явно намагаються стрибнути вище голови, але поки що сухожилля рвуться через відсутність необхідної компонентної бази та технологічних процесів”, – додав Коваленко.

Нагадаємо, що Служба безпеки нарощує кількість ударів по території Росії. Основною ціллю атак дронів стають НПЗ та аеродроми ворога.

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