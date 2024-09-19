Яку пенсію отримують дружини загиблих військових: особливості призначення

Пенсія встановлюється у розмірі 70% від грошового забезпечення загиблого годувальника.
В Україні дружина загиблого військовослужбовця має право на пенсію по втраті годувальника. Це регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Про це повідомив Пенсійний фонд України.
Умови отримання пенсії в разі втрати годувальника
За нормами Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", матері та дружини військових, які загинули (померли) під час служби (виконання службових обов’язків), мають право на призначення дострокової пенсії за віком, а саме – після досягнення 50-річного віку, за наявності страхового стажу не менше 20 років.
Після досягнення 55-річного віку, батькам та дружині (чоловіку) пенсія по втраті годувальника за загиблого військового призначається незалежно від тривалості страхового стажу.
Окрім того, ця категорія утриманців має право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо вони мають право на:
- пенсію незалежно від віку (шахтарські пенсії);
- дострокову пенсію за віком (після досягненні 55 років (чоловіки), 50 років (жінки) за умови наявності стажу 25 та 20 років відповідно);
- пенсію за віком на пільгових умовах;
- пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.
Розмір пенсії в разі втрати годувальника
Пенсія в разі втрати годувальника за військовослужбовців, які загинули під час служби, встановлюється у таких розмірах:
- 70% грошового забезпечення загиблого годувальника – батькам (одному з батьків), дружині/чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї. Мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7800 грн;
- 70% грошового забезпечення загиблого годувальника – дитині. Двом та більше дітям – по 50% грошового забезпечення (але не менше 6100 грн на кожного).
- Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.
До слова, у червні уряд розширив коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.
Читайте також: