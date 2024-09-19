Яку пенсію отримують дружини загиблих військових: особливості призначення

В Україні дружина загиблого військовослужбовця має право на пенсію по втраті годувальника. Це регулюється Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Умови отримання пенсії в разі втрати годувальника

За нормами Закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", матері та дружини військових, які загинули (померли) під час служби (виконання службових обов’язків), мають право на призначення дострокової пенсії за віком, а саме – після досягнення 50-річного віку, за наявності страхового стажу не менше 20 років.

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Після досягнення 55-річного віку, батькам та дружині (чоловіку) пенсія по втраті годувальника за загиблого військового призначається незалежно від тривалості страхового стажу.

Окрім того, ця категорія утриманців має право на призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо вони мають право на:

пенсію незалежно від віку (шахтарські пенсії);

дострокову пенсію за віком (після досягненні 55 років (чоловіки), 50 років (жінки) за умови наявності стажу 25 та 20 років відповідно);

пенсію за віком на пільгових умовах;

пенсію зі зменшенням пенсійного віку відповідно до закону, або є особами з інвалідністю.

Розмір пенсії в разі втрати годувальника

Пенсія в разі втрати годувальника за військовослужбовців, які загинули під час служби, встановлюється у таких розмірах:

70% грошового забезпечення загиблого годувальника – батькам (одному з батьків), дружині/чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім’ї. Мінімальна пенсійна виплата не може бути меншою за 7800 грн;

70% грошового забезпечення загиблого годувальника – дитині. Двом та більше дітям – по 50% грошового забезпечення (але не менше 6100 грн на кожного).

Незалежно від причини смерті годувальника, мінімальний (два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб) та максимальний (10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб) розміри пенсії в разі втрати годувальника застосовуються до кожного непрацездатного члена сім’ї окремо.

До слова, у червні уряд розширив коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця.

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