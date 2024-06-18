Яку позицію займає Китай у війні РФ проти України: Портников шокував заявою

Зараз в Офісі президента "є ілюзія", що Китай є нейтральною стороною в війні Росії проти України.

Китай зацікавлений в успіху російських окупантів в Україні. Вони є союзником РФ.

Про це “Радіо Свобода” повідомив журналіст Віталій Портников.

"Китайська народна республіка – це країна, яка зацікавлена в успіху Росії в її війні з Україною... Це союзник Росії. Він не ворог України з однієї простої причини: ніякої України він просто не бачить. Не можна вважати ворогом того, хто не вважає тебе за якогось гравця. Китай – ворог Заходу", - зазначив Портніков.

За його словами, зараз в Офісі президента "є ілюзія", що Китай є нейтральною стороною в війні Росії проти України.

"Ця ілюзія дуже схожа мені на ті ілюзії, які були 2019 року і з якими Володимир Зеленський переміг на виборах президента України. Тоді були ілюзії, що можна домовитися із Володимиром Путіним, зараз є ілюзія, що можна домовитися із Сі Цзіньпіном", - підкреслив журналіст.

Нагадаємо, що окупанти посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини.

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