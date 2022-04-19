Яку роботу та зарплати пропонують українцям під час війни: експерти про ринок праці України

Які зміни на ринку праці відбулися за час війни, на які вакансії можна розраховувати, в яких регіонах найбільший попит, яка ситуація с зарплатами в матеріалі ТСН.ua
Аналітики порталу robota.ua проаналізували що відбувається з ринком праці та на які вакансії та заробітні плати можуть розраховувати українці в найближчому майбутньому.
На думку фахівців robota.ua пожвавлення на ринку праці спостерігається з початку квітня. Саме в цей час починає відновлюватися робота на територіях де не ведуться бойові дії, багато підприємств переїжджають та починають працювати у західних регіонах країни
Регіони де найбільше вакансій
Лідерами за кількістю вакансій є Київ, Київська область та Львів. Львів був і залишається на перших позиціях щодо кількості вакансій. Причому із ростом міграцій у західні області та релокації підприємств тут спостерігається стабільний ріст вакансій. Найбільше вакансій тут пропонують у сфері обслуговування, роздрібної торгівлі, маркетингу, логістики.
В яких галузях найбільше вакансій
Топ 5 галузей де є найбільше вакансій:
- IT,
- Роздрібна торгівля,
- Виробництво,
- Дистрибуція,
- Транспорт та логістика.
Серед IT спеціальностей найпопулярніші (за зменшенням) спеціальності в наступних сферах:
- Веб-розробка,
- Game development,
- QA,
- Project management,
- Технічна підтримка.
Після ІТ найбільше вакансій у «транспорті та логістиці».
Найпопулярніші професії в галузі "транспорт та логістика":
- Водій,
- Експедитор,
- Диспетчер,
- Менеджер з вантажних перевезень,
- Менеджер з міжнародних перевезень.
Переважна більшість вакансій у роздрібній торгівлі - у продуктовому ритейлі. Дефіцит кадрів в цій галузі був завжди, а з врахуванням того, що в тут завжди був великий відсоток жінок, які з початком війни мігрували, ситуація з вакансіями дуже актуальна.
Найбільш потрібні в секторі роздрібної торгівлі такі професії як:
- Продавці-консультанти;
- Керівники магазину;
- Касири;
- Вантажники;
- Охоронці.
Яку роботу зараз найчастіше шукають люди
На думку фахівці сайту із пошуку роботи Jooble найпопулярнішими серед пошукачів є наступні запити:
- водій,
- прибиральниця,
- медсестра,
- продавець,
- вантажник,
- тракторист,
- охоронець,
- зварювальник,
- бухгалтер,
- швачка.
Найпопулярніші вакансії від роботодавців із зарплатами на думку фахівців Jooble такі:
- розробник програмного забезпечення (від 8 тис. до 170 тис. грн/міс.),
- робітник-різнороб (від 6 500 до 30 тис. грн/міс.),
- копірайтер (від 8 тис. до 40 тис. грн/міс.),
- менеджер із продажів (від 7 тис. до 72 300 грн/міс.),
- водій (від 6 500 до 40 тис. грн/міс.).
- оператор кол-центру (від 5 тис. до 30 тис. грн/міс.),
- консультант (від 6 500 до 18 тис. грн/міс.),
- кухар (від 6 500 до 20 тис. грн/міс.),
- тестувальник програмного забезпечення (від 8 тис. до 70 тис. грн/міс.),
- дизайнер (від 7 тис. до 120 тис. грн/міс.).
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