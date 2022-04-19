Яку роботу та зарплати пропонують українцям під час війни: експерти про ринок праці України

Яку роботу та зарплати пропонують українцям під час війни: експерти про ринок праці України

Які зміни на ринку праці відбулися за час війни, на які вакансії можна розраховувати, в яких регіонах найбільший попит, яка ситуація с зарплатами в матеріалі ТСН.ua

Аналітики порталу robota.ua проаналізували що відбувається з ринком праці та на які вакансії та заробітні плати можуть розраховувати українці в найближчому майбутньому.

На думку фахівців robota.ua пожвавлення на ринку праці спостерігається з початку квітня. Саме в цей час починає відновлюватися робота на територіях де не ведуться бойові дії, багато підприємств переїжджають та починають працювати у західних регіонах країни

Регіони де найбільше вакансій

Лідерами за кількістю вакансій є Київ, Київська область та Львів. Львів був і залишається на перших позиціях щодо кількості вакансій. Причому із ростом міграцій у західні області та релокації підприємств тут спостерігається стабільний ріст вакансій. Найбільше вакансій тут пропонують у сфері обслуговування, роздрібної торгівлі, маркетингу, логістики.

В яких галузях найбільше вакансій

Топ 5 галузей де є найбільше вакансій:

IT,

Роздрібна торгівля,

Виробництво,

Дистрибуція,

Транспорт та логістика.

Серед IT спеціальностей найпопулярніші (за зменшенням) спеціальності в наступних сферах:

Веб-розробка,

Game development,

QA,

Project management,

Технічна підтримка.

Після ІТ найбільше вакансій у «транспорті та логістиці».

Найпопулярніші професії в галузі "транспорт та логістика":

Водій,

Експедитор,

Диспетчер,

Менеджер з вантажних перевезень,

Менеджер з міжнародних перевезень.

Переважна більшість вакансій у роздрібній торгівлі - у продуктовому ритейлі. Дефіцит кадрів в цій галузі був завжди, а з врахуванням того, що в тут завжди був великий відсоток жінок, які з початком війни мігрували, ситуація з вакансіями дуже актуальна.

Найбільш потрібні в секторі роздрібної торгівлі такі професії як:

Продавці-консультанти;

Керівники магазину;

Касири;

Вантажники;

Охоронці.

Яку роботу зараз найчастіше шукають люди

На думку фахівці сайту із пошуку роботи Jooble найпопулярнішими серед пошукачів є наступні запити:

водій,

прибиральниця,

медсестра,

продавець,

вантажник,

тракторист,

охоронець,

зварювальник,

бухгалтер,

швачка.

Найпопулярніші вакансії від роботодавців із зарплатами на думку фахівців Jooble такі:

розробник програмного забезпечення (від 8 тис. до 170 тис. грн/міс.),

робітник-різнороб (від 6 500 до 30 тис. грн/міс.),

копірайтер (від 8 тис. до 40 тис. грн/міс.),

менеджер із продажів (від 7 тис. до 72 300 грн/міс.),

водій (від 6 500 до 40 тис. грн/міс.).

оператор кол-центру (від 5 тис. до 30 тис. грн/міс.),

консультант (від 6 500 до 18 тис. грн/міс.),

кухар (від 6 500 до 20 тис. грн/міс.),

тестувальник програмного забезпечення (від 8 тис. до 70 тис. грн/міс.),

дизайнер (від 7 тис. до 120 тис. грн/міс.).

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