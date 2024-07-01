Яку систему ППО може отримати Україна від Ізраїлю: Євлаш розповів деталі

Україна потребує для захисту людей та інфраструктури додаткові системи протиповітряної оборони та ракети до них. Наша держава може отримати додаткову установку від ізраїльських партнерів. Зокрема, в можливій угоді також передбачена участь США. Останні ж повинні спочатку викупити ізраїльські системи.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Як зазначається, речнику наразі невідомо, скільки в Ізраїлі систем Patriot та яких вони модифікацій та які з них можуть передати нашій державі. Водночас Україна потребує більше ППО та ракет до них.

Серед наявних систем є, наприклад, Hawk. Вони не є новими, оскільки були розробкою перед Patriot. Останні ж є більш модернізованою системою, які ефективно зарекомендували себе та ефективно протистоять російським ракетам, а також БпЛА.

Україна ж від партнерів може отримати Patriot модифікації PAC-2. І це неабияк допоможе українській ППО. Зокрема, тому що Сили оборони успішно поєднують старі радянські системи із сучасними комплексами.

“Такого досвіду, напевно, немає в жодної країни світу... Тому звичайно, що це досить потужний сигнал партнерів про підтримку України. Було б добре, якби подібні системи надходили в найкоротші терміни. Оскільки ми бачимо яка динаміка бойових дій зараз, яка інтенсивність і ці системи необхідні нам буквально на вчора”, - відзначив Євлаш.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, чому системи протиповітряної оборони Patriot не можуть захистити українські міста від атак російськими керованими авіабомбами.

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