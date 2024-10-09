Яку тактику росіяни використовують у Торецьку: пояснення ОТУ “Луганськ”

Окупанти продовжують просування в міській забудові Торецька Донецької області по вулиці Центральній. Саме там відбуваються важкі динамічні бої.

Про це сказала речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

“Ми стримуємо ворога на вулиці Центральній. Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години".

Також окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ в районах Часового Яру, Нью-Йорка і на Сіверському напрямку, використовуючи тактику малих груп. Вони атакують переважно малими групами по 3-5 осіб, рідко використовуючи техніку. Наші бійці протистоять шаленому натиску з боку кадрових піхотних частин, спецпідрозділів та артилерії російських військ.

Нагадаємо, військам РФ вдалося увійти до частини Торецька Донецької області. У міській забудові тривають вуличні бої. Загарбники хочуть отримати у місті плацдарм.

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