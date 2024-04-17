Яку тактику використовують окупанти під час ракетних ударів по Україні: в Повітряних силах розповіли

Російські окупанти під час обстрілів України застосовують тактику залякування мирного населення. Військові злочинці РФ продовжують географічне розташування міст та б’ють по прифронтовим територіям: зокрема, Харкову та Чернігову.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"До кордону з РФ залишаються лише десятки кілометрів, тому часу на ефективне реагування залишається небагато, бо ворог маскує свої напади, проводяться цілі операції, щоб завдати таких ударів. Перш за все - причиною цього стала недостача систем ППО, які могли б ефективно завдати удару по цим повітряним цілям, збити ці ракети", - сказав Євлаш.

Він також додав, що українські військові намагаються протидіяти російським атакам виходячи з наявних сил та засобів. Проте у окупантів є багато ракет, якими вони продовжують бити по нашій державі.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що закликатиме партнерів України надати нашій державі додаткові засоби протиповітряної оборони.

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