Яку тактику ворог застосовує поблизу Вовчанська: пояснення ОТУ “Таврія”

Ворог вже застосовував таку стратегію на інших напрямках.

Противник використовує тактику "підземних кротів" поблизу Вовчанська. Це дозволяє окупантам залишатися непоміченими та швидко переміщуватися між позиціями.

Про це повідомив речник ОТУ Харків, полковник Віталій Саранцев.

“Є локації, де противник переміщується між будинками і створює підземні тунелі, від підвалу до підвалу. Використовуються підземні комунікації, які раніше функціонували як каналізаційні ходи, шляхи для зв’язківців чи теплотраси", – зазначив він.

Ця тактика допомагає ворогу залишатися непоміченим та швидко переміщуватися між позиціями.

Раніше зʼявилися нові фото Вовчанська, який зруйнували росіяни. Від міста не залишилося живого місця.

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