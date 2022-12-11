Яку техніку не можна підключати до акумуляторів, це може закінчиться бідою

Чим небезпечні автомобільні акумулятори у квартирі, яку техніку категорично не можна живити від акумуляторів, читайте в матеріалі ТСН.ua

Для живлення різноманітних домашніх приладів українці почали масово використовувати автомобільні акумулятори. Насамперед тому, що автомобільні акумулятори набагато дешевші ніж газові, дизельні та бензинові генератори. Але заряджати від них можна не всю техніку. Та й використання автомобільних акумуляторів вдома має свої застереження

Чим небезпечний акумулятор у квартирі

На думку автомеханіка Андрія Маценко автомобільний акумулятор в умовах квартири становить значну загрозу.

По-перше, він становить реальну шкоду для здоров’я в умовах квартири через те, що під час зарядки, з нього виділяється водень. Тому, якщо і живити прилади від акумулятора, то робити це краще на свіжому повітрі, в умовах квартири це хоча б на балконі.

По-друге, через використання акумулятора у квартирі чи будинку, може статися вибух, якщо водень та кисень будуть виділятися за наявності іскри.

На думку експерта використовувати автомобільний акумулятор для живлення техніки не слід використовувати:

через невідповідний струм,

тому що акумулятор після першого розряду втрачає якість роботи,

з акумуляторів може витікати електроліт, його обов'язково потрібно захистити від механічних пошкоджень.

Від автомобільного акумулятора за певних умов можна живити:

ноутбук,

павербанк,

мобільний телефон,

підключати телевізор,

різноманітні лампи.

Ці домашні пристрої можна приєднати до автомобільного акумулятора за умови, якщо є перетворювач напруги (інвертор). Його необхідно приєднати до акумулятора, а вже самі пристрої – до інвертора.

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Які прилади не можна живити від акумулятора

Перш за все чутливу техніку для заряду якої не вистачить пускової потужності. Це газовий котел, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машинка, духовка, інша чутлива техніка.

Інвертор, який приєднаний до акумулятора, при подачі енергії, наприклад до холодильника, подає неправильну, не чисту синусоїду форму напруги. Тому чутлива техніка після підключення до автомобільного акумулятора може не тільки поламатися, але й згоріти.

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