Ян Джевелін та Джавеліна: новонароджені українці отримали незвичні імена

Для декого війна зіграла вирішальну роль під час вибору імен для своєї малечі.

Протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", які ефективно допомагають українським військовим боротися з російськими окупантами, настільки припали до вподоби українцям, що деякі з них називають так своїх дітей.

Так, новонароджені малюки у Вінницькій області та місті Київ отримали імена Ян Джевелін та Джавеліна відповідно, повідомляють у Міністерстві юстиції України.

Там зазначають, що без прив'язки до теми війни, але водночас не менш оригінальні та рідковживані імена для своїх малюків обрали ще десятки молодих батьків по всій країні.

Хлопчики: Одед, Велислав, Аскольд, Дорофей, Єреній, Левкіян, Сулейман, Кай, Яремій, Еней, Лємуель, Юсуф, Ахіл, Лучезар, Соломон, Михаїл-Мир.

Дівчатка: Добряна, Афіна, Акиліна, Дзвенислава, Февронія, Ругая, Айлін, Шашана, Лілу, Мілада, Роксолана, Астрід, Єустасія, Яснодара.

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