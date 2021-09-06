"Янгол тепер на небі, а винні серед нас": у Черкасах люди несуть квіти до будинку, де отримав смертельні травми 7-річний хлопчик

Небайдужі містяни несуть квіти до приватного подвір'я бабусі та дідуся хлопчика, де він отримав травми, несумісні з життям.
Жителі Черкас почали зносити лампадки, квіти та іграшки до місця, де 7-річний Андрій отримав жахливі травми, що призвели до його смерті. Хлопчика доправили до медзакладу у стані коми з численними травмами з будинку нерідних бабусі та дідуся. Понад 2 тижні він боровся за життя, але безрезультатно.
Про це повідомляють черкащани у соцмережі.
"Місце, де трапилася трагедія... Люди підходять, кладуть іграшки", - написав місцевий журналіст Назарій Вівчарик.
На паркані будинку бабусі та дідуся загиблого хлопчика небайдужі городяни розклеїли плакати, де вимагають справедливого розслідування і покарання винним у смерті дитини.
"Маленький Андрій мав би жити та радіти поряд з іншими дітьми", " Ангел тепер на небі, а винні серед нас. Має бути справедливий суд", - написано на плакатах.
Нагадаємо, що 7-річний Андрійко помер вчора, 5 вересня, так і не прийшовши до тями після коми у Черкаській обласній лікарні. Його нерідним бабусі і дідусю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хлопчика доправили до лікарні з важкою травмою голови, відсутніми частинами губи, вуха та статевого органа і пролежнями. Рідні хлопчика розповіли, що він упав з купи цегли.