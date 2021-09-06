"Янгол тепер на небі, а винні серед нас": у Черкасах люди несуть квіти до будинку, де отримав смертельні травми 7-річний хлопчик

"Янгол тепер на небі, а винні серед нас": у Черкасах люди несуть квіти до будинку, де отримав смертельні травми 7-річний хлопчик

Небайдужі містяни несуть квіти до приватного подвір'я бабусі та дідуся хлопчика, де він отримав травми, несумісні з життям.

Жителі Черкас почали зносити лампадки, квіти та іграшки до місця, де 7-річний Андрій отримав жахливі травми, що призвели до його смерті. Хлопчика доправили до медзакладу у стані коми з численними травмами з будинку нерідних бабусі та дідуся. Понад 2 тижні він боровся за життя, але безрезультатно.

Про це повідомляють черкащани у соцмережі.

"Місце, де трапилася трагедія... Люди підходять, кладуть іграшки", - написав місцевий журналіст Назарій Вівчарик.

Фото: Procherk.info

На паркані будинку бабусі та дідуся загиблого хлопчика небайдужі городяни розклеїли плакати, де вимагають справедливого розслідування і покарання винним у смерті дитини.

Фото: Procherk.info

"Маленький Андрій мав би жити та радіти поряд з іншими дітьми", " Ангел тепер на небі, а винні серед нас. Має бути справедливий суд", - написано на плакатах.

Фото: Procherk.info

Нагадаємо, що 7-річний Андрійко помер вчора, 5 вересня, так і не прийшовши до тями після коми у Черкаській обласній лікарні. Його нерідним бабусі і дідусю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Хлопчика доправили до лікарні з важкою травмою голови, відсутніми частинами губи, вуха та статевого органа і пролежнями. Рідні хлопчика розповіли, що він упав з купи цегли.

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