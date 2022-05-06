Яніна Соколова пригадала, як Шарій висміював її під час боротьби із раком: "С*ка, буде тобі кара"

Відома українська журналістка та телеведуча Яніна Соколова звернулася до проросійського блогера Анатолія Шарія, якого напередодні затримали іспанські правоохоронні органи.

Знаменитість, яка у травні 2019-го зізналася, що пережила рак, пригадала, як у своїх програмах Шарій обговорював її під час періоду хвороби. Відповідне відео Яніна опублікувала на своєму YouTube-каналі.

"Було затримано одну з найбільших ФСБшних та інформаційних гнид сучасності – Анатолія Шарія. Я не можу вам передати, наскільки внутрішньо я тішуся цьому факту. Він перекрутив, демонізував та спаплюжив усе, починаючи від моєї хвороби на рак. Він вивчав лисину на моїй голові, говоривши, що я це все придумала. Розповідав людям про те, що я краду якісь там кошти державні, знімаючи кіно… Хто мені платить, з ким я сплю і як все це позначається на добробуті українців. Він чіпав усіх, хто займає проукраїнську позицію", – пригадала Яніна.

Втім, вона зазначила, що все це квіточки, адже Шарій "паплюжив Україну як націю, а спонсорувала це ФСБ". Тож тепер блогер, на думку телеведучої, заслуговує на судовий розгляд. Як зізналася Соколова, вона з нетерпінням чекає, коли вже відвідає засідання суду в Україні.

"Я дуже рада, Толю. Тому, п*здуй, будь ласка, до України швидше. А ми зробимо максимум для того, щоб ти відчув, як воно – бути зрадником держави. С*ка, буде тобі кара величезна. Ми просто так тебе не лишимо, тиск буде шалений тут в Україні. Тому сто ударів салом по їб*лу на Майдані вже для тебе готуємо", – додала ведуча та подякувала СБУ за роботу.

Нагадаємо, 5 травня СБУ повідомила про затримання Шарія, якому інкримінують державну зраду і дискримінацію. За даними слідства, Шарій своїми відео діяв на шкоду національній безпеці України.

Іспанський суд цього ж дня відпустив з-під варти Шарія під підписку про невиїзд. В нього забрали паспорт та зобов'язали з'являтися до суду що п'ятнадцять днів.

Брифінг Олексія Арестовича за 6 травня 2022 року

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