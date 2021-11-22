Янукович згадав про восьму річницю Майдану та звернувся до українців: що сказав

Янукович згадав про восьму річницю Майдану та звернувся до українців: що сказав

Своє звернення президент-втікач написав російською.

Президент-втікач Віктор Янукович звернувся до українців нагоди восьмої річниці початку Майдану.

Текст звернення опублікував у Facebook його прессекретар Юрій Карасір.

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Янукович російською мовою пише, мовляв, вісім років "Україна припинила своє існування, бо стала країною, що воює", а "влада Майдану досі не принесла обіцяний мир". Він також називає Україну "найбільш бідною та нестабільною країною на континент". Мовляв, "промисловий потенціал України практично зруйнований, енергетична безпека перебуває в критичному стані, а дефіцит бюджету постійно зростає".

Янукович заявив, що ствоорення нового формату переговорів без РФ не дасть результату. Він вважає, що США, Німеччина і Франціязацікавлені в участі Росії у ньому.

"Я з подивом спостерігаю, як офіційний Київ намагається розігрувати дві абсолютно взаємовиключні партії. З одного боку він хвалиться тим, що веде "нахабну" зовнішню політику, тим самим нібито демонструючи світові самостійність української влади, яка не боїться виступати з гострою критикою Німеччини та Франції, яка часом вагається. З іншого боку, запевняє всіх, що і Париж, і Берлін готові надавати усіляку підтримку, незважаючи на цю критику, та заявляють, що Мінський формат уже неактуальний", - пише президент-втікач.

За його словами, не варто розраховувати на підтримку зовні: "Захід нічого не робитиме на шкоду собі. І в ЄС, і в США достатньо проблем". А також радить перейти "до абсолютно нової стратегії розвитку країни".

У своєму тексті Янукович пише, що країна вісім років не знає "правду про події на Майдані". "Майже 8 років українцям не хочуть сказати правду про події на Майдані, про яку більшість із них знає. Народ сам зміг без "слідчих" та "прокурорів" зрозуміти та визначити, кому була вигідна ця трагедія і до чого вона призвела. Трагедія, яка через бажання наживи "влади Майдану", призвела країну до втрати територій, війни та краху", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, 21 листопада минуло вісім років від початку Євромайдану – Революції Гідності. Цього дня 2013-го Україна дізналася про несподіваний розворот уряду Азарова із Заходу на Схід. Він раптово заявив, що підготовку до Угоди про асоціацію з ЄС припиняє. Увечері українці вийшли на мирний протест на Майдан Незалежності в Києві.

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