Японія призупиняє використання Moderna: у COVID-вакцині виявили частинки неіржавної сталі

Міністерство охорони здоров’я Японії вирішило тимчасово призупинити використання вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna через домішки, які виявили в партії препарату.

Про це з посиланням на місцевого дистриб'ютора вакцини Takeda Pharmaceuticals повідомляє The Guardian.

Зазначається, що у деяких флаконах COVID-вакцини Moderna виявили сторонні забруднювачі - частинки неіржавної сталі. "Неіржавна сталь зазвичай використовується в серцевих клапанах, штучних суглобах і в металевому шовному матеріалі, а також у скобах. Тому очікується, що введення частинок, виявлених у партіях у Японії, не призведе до підвищеного медичного ризику", - йдеться в спільній заяві дистриб'ютора і компанії Moderna.

У Takeda вважають, що домішки потрапили до вакцину в результаті тертя, викликаного частинками металу в обладнанні, яке ставить пробки на флакони. Три партії вакцин вже відкликали. Своєю чергою, іспанська фармацевтична компанія Rovi, яка займається виробництвом і пакуванням препарату, вже вжила заходи.

Як повідомлялося, в Японії двоє людей померли після того, як отримали щеплення від коронавірусу вакциною Moderna з партії, в якій виявили тверді частки. Чоловіки у віці 30 років померли цього місяця через кілька днів після щеплення другою дозою Moderna.