Японська фармкомпанія Takeda частково припиняє свою діяльність у Росії 

Зокрема, фармгігант призупиняє всі нові інвестиції.

Японська фармацевтична компанія Takeda частково припиняє свою діяльність у Росії.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров’я наці Михайло Радуцький з посиланням на генерального директора Takeda в Україні та СНД Єбру Явуза.

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За його словами, компанія призупиняє всі нові інвестиції, рекламу, просування, а аткож початок нових клінічних випробувань на території країни-аресорки Росії. Втім, Takeda продовжує діяльність, яка "є важливою для забезпечення постачання пацієнтів ліками", адже це "відповідає етичним принципам компанії".

"Дякую компанії Takeda за кроки, спрямовані на згортання бізнесу у країні-агресорі. В той же час зазначу: зупинити війну та вбивства може лише потужний тиск як на путінську верхівку, так і на все російське суспільство. Росіяни повинні відчути, що війна б’є по них, їхньому добробуту та навіть здоров’ю", - наголосив Радуцький.

Він повідомив, що закликав провідних виробників ліків та медичного обладнання піти з ринку Росії через війну, яку вона розпочала в Україні. Звернення було направлено до офісів Roche, Stada, Takeda, Teva, AstraZeneca, Basf, Bayer, Boehringer Ingelheim, Fresenius, Gedeon Richter, Henkel, Novo Nordisk, Johnson & Johnson.

Як повідомлялося, французька мережа супермаркетів Аuchan не має наміру йти з ринку Російської Федерації, незважаючи на війну, яку та розпочала в Україні. В Росії нараховують понад 230 магазинів та інтернет-майданчик. Якщо компанія залишить російський ринок, то без роботи залишаться 30 тисяч осіб, з яких 40% співробітники та акціонери.

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