Японський волонтер, який годує харків’ян, може втратити право перебувати в Україні

FuMi Caffe, яке заснував японський волонтер, стало важливим місцем підтримки для мешканців Харкова, які постраждали від війни. Тепер діяльність закладу може опинитися під загрозою через цю проблему з документами.

Японський волонтер Фумінорі Цучіко, який щодня допомагає харків’янам у своєму безкоштовному кафе FuMi Caffe, зіткнувся з проблемою відмови у дозволі на проживання в Україні.

За словами волонтера, Державна міграційна служба України (ДМС) відмовила йому у видачі дозволу. Коли Фумінорі намагався з’ясувати причину, працівник служби, як стверджує волонтер, відповів лише усмішкою.

Цучіко попередив, що якщо ситуація не вирішиться до кінця наступного тижня, він буде змушений виїхати до Польщі.

FuMi Caffe, яке заснував японський волонтер, стало важливим місцем підтримки для мешканців Харкова, які постраждали від війни. Тепер діяльність закладу може опинитися під загрозою через цю проблему з документами.

Нагадаємо, що 75-річний Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив у харківський метрополітен, який тоді слугував бомбосховищем. Дев’ять місяців прожив із людьми в підземці, як він каже: щоби їх підтримати. І заприятелювали настільки, що після того, як метро запрацювало, почав організовувати щотижневу гуманітарну допомогу свої новим друзям. А потім вирішив залишитися в Харкові назавжди.