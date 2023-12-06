Ярош пригадав, як Кива пообіцяв спецслужбам РФ викрасти його за $5 млн

Ярош пригадав, як 2020 року російські спецслужби готові були заплатити 5 мільйонів доларів тому, хто викрав і вивіз би його у РФ. На це погодився Кива.

Зрадник Ілля Кива перед повномасштаним вторгненням збирався викрасти командувача Української добровольчої армії, екслідера "Правого сектору" Дмитра Яроша та вивезти його до РФ.

Про це повідомив сам Ярош у Facebook.

"Колись, перед повномасштабним вторгненням, ківі узяв пʼять мільйонів нерублів (доларів США. - Ред.), щоб мене "запакувати" і вивезти у …цапстан (Росію. – Ред.). Українська контррозвідка казала. Може й це вплинуло на його стан здоровʼя", – зазначив екслідер "Правого сектору".

Крім того, Ярош пригадав, що Ілля Кива від січня до травня 2014 року навіть був у складі "Правого сектора". За його словами, там колаборант виконував свої антиукраїнські завдання.

"Потім перебіг у МВС України, потім "прибілся к бєрєгу" і став одіозним колаборантом. Врешті – здох. Дякую українським хлопцям, яким це вдалось! Пане святий Миколай, вам теж – залік", – підсумував Ярош.

Нагадаємо, у середу, 6 грудня, зрадника України, екснардепа Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков'ї. Як повідомляють джерела ТСН, за вбивством Киви стоїть Служба безпеки України.

Своєю чергою українські соцмережі одразу ж відреагували на цю новину шквалом кумедних мемів.

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