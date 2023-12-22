Ярош вказав на недоліки мобілізації: надто багато “вільних” хлопців у військовій формі

Український громадсько-політичний діяч, екслідер “Правого сектору” та командувач “Української добровольчої армії” Дмитро Ярош вважає, що водночас із проведенням мобілізації потрібно оптимізувати той людський ресурс, який уже перебуває в Збройних силах.

Про це він говорив в інтерв’ю на YouTube-каналі “LB live”.

За його словами, зараз в українській армії надто багато “вільних” хлопців у військовій формі.

“Якщо ти виїжджаєш умовно на другу лінію оборони, там стільки "праздно шатающихся" хлопців в військовій формі, які не залучені до активних дій... Тут власне треба працювати з командирами, командирами бригад в тому числі, щоб такого не було”, - зауважив Ярош.

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Він вважає несправедливим, коли одні військовослужбовці сидять без ротації довгий час на передовій, а інші перебувають у такій бездіяльності, отримуючи кошти з бюджету.

Дмитро Ярош висловився за те, щоб мобілізація була не масовою, а точковою — “за тими військово-обліковими спеціальностями, які реально необхідні". Він також вважає, що в тилу потрібно більше займатися роз’яснювальною роботою і доносити до людей, що буде, якщо вони не підуть в армію.

Також Ярош різко виступив проти мобілізації жінок.

"Я противник знаходження особливо на першій лінії жінок... Я ж стара школа, ще радянська, сексист мене би назвали... Я от блокпости проїжджаю, по Україні їду, дивлюсь, дівчата-поліцейські стоять там на блокпостах, оце от нормально... Вони і допомагають, і звільняють власне хлопців від виконання тої роботи, яку отам жінка може зробити, якщо вона хоче служити... У нас достатньо ще чоловіків для того, щоб воювати", - наголосив він.

Нагадаємо, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла оприлюднила оновлену версію законопроєкту про мобілізацію з опрацюванням зауважень головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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