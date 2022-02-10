Ярославський сказав, що ніяк не може прокоментувати смертельну ДТП

Ярославський запевнив, що спав удома, коли трапилась смертельна ДТП в Харківській області

Ярославський запевнив, що спав удома, коли трапилась смертельна ДТП в Харківській області

Бізнесмен не підтвердив і не спростував інформацію, що до аварії причетне авто з його кортежу.

Бізнесмен Олександр Ярославський заявив, що спав удома в той момент, коли авто з, ймовірно, його кортежу на смерть збило чоловіка в Харківській області.

Про це Ярославський сказав у коментарі виданню "Об’єктив".

"Я спав удома і вранці тільки дізнався про це", – сказав бізнесмен.

Водночас він не підтвердив та не спростував інформацію про те, що аварію міг скоїти автомобіль з його кортежу. Ярославський сказав, що "не стежить за своїми номерами" у відповідь на запитання про те, чи належить автомобілям його кортежу номерний знак 0018.

На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це, і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк". На уточнювальне запитання про те, де був його кортеж, поки бізнесмен спав, той відповів: "Запитайте в кортежу".

В компанії Ярославського заявили, що ДТП скоїв їхній водій

В компанії Ярославського DCH повідомили, що за кермом авто зі знайденими на місці ДТП номерними знаками був водій, який працює в одній із допоміжних служб компанії.

"Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знаку, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили до поліції, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В цей час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", – йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що 10 лютого Ярославський відповідно до сформованого на початку тижня робочого графіка відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

Нагадаємо, ввечері 9 лютого на трасі Київ-Харків-Довжанський невідоме авто їхало з Чугуєва в напрямку Харкова та на смерть збило пішохода. За даними ЗМІ, винуватцем аварії міг стати автомобіль із кортежу Ярославського.

В МВС України 10 лютого повідомили, що правоохоронці викликали на допит Ярославського.

Авто із кортежу бізнесмена Ярославського може бути причетний до загибелі пішохода | Новини України

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