Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яскрава та переконлива: бійці "Чорного лебедя" показали роботу дронів по окупантах (відео)

Яскрава та переконлива: бійці "Чорного лебедя" показали роботу дронів по окупантах (відео)

Робота дронів ЗСУ по окупантах

Ворог зазнав нищівних втрат.

Окупанти робили спроби контратакувати позиції наших бійців малими групами, майже не використовуючи техніку. Користуючись з їхньої кількості й непомітності вони намагалися максимально тиснути на наші позиції. 

Про це пише "Чорний лебідь".

"Протидіяти такій тактиці можна за допомогою дронів. Наші "пташки" постійно в небі на чергуванні. Коли помічаємо росіян, починаємо атакувати скидами. росіяни ховаються в укриття, ми чекаємо поки накопичиться достатня кількість для удару, тоді наводимо арту і спостерігаємо "як воно горить". Як бачите, ця тактика працює добре"

"Чорний лебідь" показала роботу дронів по окупантах

"Чорний лебідь" показала роботу дронів по окупантах

Раніше українські бійці показали потужну детонацію боєкомплекту російської БМП-2 на Торецькому напрямку Донецької області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація