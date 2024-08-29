Яскрава та переконлива: бійці "Чорного лебедя" показали роботу дронів по окупантах (відео)

Окупанти робили спроби контратакувати позиції наших бійців малими групами, майже не використовуючи техніку. Користуючись з їхньої кількості й непомітності вони намагалися максимально тиснути на наші позиції.

Про це пише "Чорний лебідь".

"Протидіяти такій тактиці можна за допомогою дронів. Наші "пташки" постійно в небі на чергуванні. Коли помічаємо росіян, починаємо атакувати скидами. росіяни ховаються в укриття, ми чекаємо поки накопичиться достатня кількість для удару, тоді наводимо арту і спостерігаємо "як воно горить". Як бачите, ця тактика працює добре"

"Чорний лебідь" показала роботу дронів по окупантах

Раніше українські бійці показали потужну детонацію боєкомплекту російської БМП-2 на Торецькому напрямку Донецької області.

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