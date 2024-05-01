Яскравий дивний спалах у небі над Україною: у Повітряних силах прокоментували

Чи було це повʼязано з військовими діями - наразі невідомо.

У ніч проти 1 травня у багатьох областях України помітили яскраві сині спалахи на небі. У Повітряних силах повідомили, що наразі чекаю на інформацію, що це було.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш ефір телемарафону у середу, 1 травня.

"Ми поки що очікуємо на інформацію, не можемо прокоментувати. Як тільки у нас будуть якісь дані, які стосуватимуться Повітряних сил, ми обов’язково про це скажемо", - заявив він.

Чи було це повʼязано з військовими діями - наразі невідомо. Попередньо, це був метеор чи метеорит, чи якесь інше космічне явище.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня 2024 року у небі над багатьома областями України помітили дивний синій спалах. Кадри, як невідомий предмет падає, а потім раптово спалахує синім, активно поширюються у соціальних мережах. Зокрема, невідоме явище помітили жителі Полтавщини, Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини, Запорізької та Київської областей.

Читайте також: