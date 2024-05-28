Яскраво й переконливо: ЗСУ показали потужне відбиття ворожого штурму (відео)

Наші воїни показали яскраве відбиття ворожого штурму. Завдання виконали воїни батальйону К2 54-ї окремої механізованої бригади, які утримують опорний пункт в районі Золотарівки на Сіверському напрямку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

"Чудовий приклад того, що відбувається з ворожою бронеколоною, коли на конкретній ділянці зони відповідальності підрозділу з розумом укладені міни й вдосталь засобів протитанкових ракетних комплексів", – зауважив він.

ЗСУ показали потужне ураження ворожої бронеколони

Нагадаємо, станом на ранок 28 травня 2024 року ЗСУ знищили 503 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 14600 військових.

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