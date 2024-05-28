Яскраво й переконливо: ЗСУ показали потужне відбиття ворожого штурму (відео)

Російська бронетехніка зазнала серйозного ураження.
Наші воїни показали яскраве відбиття ворожого штурму. Завдання виконали воїни батальйону К2 54-ї окремої механізованої бригади, які утримують опорний пункт в районі Золотарівки на Сіверському напрямку.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
"Чудовий приклад того, що відбувається з ворожою бронеколоною, коли на конкретній ділянці зони відповідальності підрозділу з розумом укладені міни й вдосталь засобів протитанкових ракетних комплексів", – зауважив він.
Нагадаємо, станом на ранок 28 травня 2024 року ЗСУ знищили 503 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 14600 військових.
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