Укрaїнa
16
1 хв

YASNO у партнерстві з «Видавництвом Старого Лева» презентувало освітню книгу для дітей про енергетику

У продаж вийшла книга про енергетику «Енергія. Наука довкола нас» видавництва Старого Лева, яка вийшла у партнерстві з YASNO, що входить в Групу ДТЕК.

Про це йдеться в повідомленні YASNO.

«YASNO продовжує розповідати про енергію, щоб вона стала більш зрозумілою кожному з нас у межах власного освітнього проєкту. Тепер – через дитячу книгу «Енергія. Наука довкола нас» докторки Шіні Самари, яка підготовлена у партнерстві з видавництвом Старого Лева», - йдеться в ньому.

Наголошується, що ця книга дозволить дітям дізнатись як виробляються та працюють різні види енергії, яка енергія використовується вдома та як кожен може стати енергоефективним.

Зазначається, що 20 грн з кожної проданої книги буде перераховано у благодійний фонд «Діти Героїв», щоб підтримати дітей, котрі втратили одного або обох батьків унаслідок російської війни в Україні.

«Розповідати про досить складні речі можна простою мовою, яка буде зрозумілою навіть дітям. Наші освітні проєкти і нагороди за них – цьому підтвердження. Тож запрошуємо батьків і дітей поринути у захопливий світ енергії, котра довкола нас. Книга «Енергія. Наука довкола нас» не лише про читання. Знання інформації, яка міститься у ній, дозволить дітям з малечку формувати звички ощадливого споживання енергії та бережно ставитись до природніх ресурсів. А ще вона про підтримку. Адже частина коштів з кожного придбаного примірка піде у фонд «Діти Героїв», - сказав Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

16
