Явище, котре надихає: у Карпатах ведмеді виходять із зимової сплячки (фото)

Нарешті природа оживає, і ведмеді повертаються до своєї повсякденної активності, стають більш жвавими й рухливими.

У Карпатах ведмеді виходять із зимової сплячки. Мережею ширяться перші фото.

Фото показав Національний природний парк "Синевир".

В Карпатах ведмеді виходять із зимової сплячки (8 фото)

"Весна у ведмежому притулку – час надзвичайний, сповнений активності, дружби та досліджень. Це чудова нагода побачити природу в дії та помилуватися неймовірною міцністю та вишуканістю ведмедів, які відтепер готові ділитися цими яскравими моментами з нами", – зазначили там.

Раніше Національний природний парк "Синевир" проводив екоакцію для туристів. Приз – безкоштовний квиток до озера або Реабілітаційного центру бурих ведмедів.

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