"Явка з повинною": в Україні порномоделей OnlyFans змусять платити податки

Законопроєкт про декриміналізацію порно зокрема легалізує і роботу порномоделей OnlyFans, яка до цього вважалася незаконною.
Українські моделі, що отримують дохід від створення контенту на інтернет-платформі OnlyFans, за 2020-2022 роки сукупно заробили $123 млн. Однак сплачувати податки вони не можуть, оскільки поширення такого контенту в Україні заборонено.
Про це у Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк з посиланням на дані Державної податкової служби.
Железняк пояснив, чому до Верховної Ради внесли законопроєкт про декриміналізацію порно.
За його даними, близько 5000 українських моделей на OnlyFans отримали:
- 2020 рік: приблизно $8 млн доходів.
- 2021 рік: вже понад $35 млн доходів.
- 2022 рік: майже $80 млн доходів.
Нардеп уточнив, що платформа OnlyFans від себе вже платить податки в Україні.
"Але "актори-українці", навіть якщо ці люди і хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз за фактом явка з повинною", – пояснив він.
Що таке OnlyFans
OnlyFans – сервіс передплати на контент. Послуга передплати дозволяє налагоджувати стосунки та надавати ексклюзивний контент своїм підписникам або "фанам". Він популярний в індустрії розваг для дорослих, але також приймає творців контенту з інших жанрів. Платформа не має обмежувальної політики щодо вмісту і дозволяє користувачам ділитися своїми відвертими або повністю оголеними фотографіями в обмін на гроші. Сайт зазнавав критики за розміщення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми.
Нагадаємо, 11 листопада депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про декриміналізацію порно. Водночас, сутенерство, втягнення у проституцію та торгівля людьми залишатимуться кримінальними злочинами.
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