"Яйця в стані пашот": Данілов розкритикував позицію Заходу щодо Путіна та заклики до перемовин

В інформаційному просторі все частіше лунають тези про перемовини з Росією.

Український народ буде боротися за свою незалежність стільки, скільки буде потрібно. Сідати за стіл перемовин з вбивцями наших дітей ніхто не буде.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов на Київському безпековому форумі.

"Якщо хтось вважає, що ми будемо здаватися, що ми будемо якось йти на поступки заради того, щоб людина, яка на сьогодні вже вбила 500 наших дітей, мала сісти з нами за стіл перемовин, то у мене просто питання: "Як ви взагалі з ним можете розмовляти?" Людина, яка вбила 500 дітей в 21 сторіччі має сидіти за ґратами, а ви кажете, що з нею треба вести перемовини? Про якісь коридори? Про якісь добрива? Ви про що розмовляєте?", – розмірковує Данілов.

"Пашотові яйця" Заходу можуть призвести до захоплення влади автократіями"

На жаль, констатував Данілов, сьогодні в чималої кількості політиків "яйця перебувають у стані пашот". Саме західні демократії сприяли тому, що путінське вторгнення у 2022 році стало можливим.

"Ви у такий спосіб своїми пашотовими яйцями заведете до того, що автократичні режими захоплять владу у всьому світі. Ця мерзота (Путін – ред.) перебуває при владі, завдяки Заходу, вже 23 рік. Коли він робив все, що не вписувалося у демократичні рамки, йому давали можливість багатіти. І зараз ця річ повертається проти нашого вільного народу", – заявив секретар РНБО.

Раніше Данілов заявив, що Україна може вражати цілі у РФ на відстані 1 500 кілометрів

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