"Яєць по 17 гривень" більше не буде: у Міноборони розповіли, як вони борються із корупцією

Міністерство оборони України співпрацює з правоохоронними органами, щоб ліквідувати ризики проявів корупції під час закупівель для ЗСУ, та одночасно запроваджує новий механізм закупівель. Це дозволить запровадити граничні ринкові ціни.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Також читайте Закупівлі продуктів Міноборони: детективи НАБУ підтвердили факти існування корупційної схеми

У відомстві зазначили, що до травня 2023 року постачальники могли фактично самостійно встановлювати ціни, за якими вони відвантажували продукти харчування військовим частинам.

"Для цього вони напередодні тендеру встановлювали неконкурентно низьку вартість на весь набір харчування, до якого входили всі продукти. Це дозволяло виграти тендер. А після перемоги компанія-постачальник вносила зміни у вартість окремих продуктів. А саме у бік збільшення ціни на масові групи товарів, такі як овочі, фрукти, молочні та м'ясні вироби тощо. І знижували ціни на неходові товари. Такі, як полуниця, лохина. Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з'явилися сумновідомі "яйця по 17 грн", - пояснили у Міноборони.

Там наголосили, щоб уникнути таких зловживань, Міноборони запровадило граничні ціни на продукти, вище яких постачальники не можуть постачати продукти військовим.

"Нова команда Міноборони започаткувала кардинальну реформу закупівель. Нова система передбачає дворівневий механізм – Міноборони встановлює правила закупівель та перевіряє якість, а безпосередні закупівлі проводить нова агенція DOT - Державний оператор тилу. Раніше ці функції зосереджувалися в міністерстві, що могло призводити до конфлікту інтересів. Розподіл обов'язків повинен ліквідувати корупційні ризики", - вважають в оборонному відомстві.

Нагадаємо, викрили ще одну схему розкрадання на оборонних закупівлях. СБУ провела понад 30 обшуків, є затримані.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.