Язики вогню охопили декілька поверхів: відео із місця влучання РФ по багатоповерхівці у Харкові

Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.
У Мережі з'явилися відео наслідків влучання росіян по багатоповерхівці у Харкові.
Відео публікують місцеві тг-канали.
На кадра видно, що після влучання бомби виникла пожежа та руйнування. Язики вогню охопили декілька поверхів та вириваються через вибиті вікна.
За останніми даними від місцевої влади, станом на 16:20 відомо про 33 поранених, серед них - діти. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі на місці "прильоту".
"Вже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-й. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби", - написав мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, після 15:00 у Харкові пролунали вибухи. Росія атакувала місто КАБами, влучила у багатоповерхівку. На місці удару виникла пожежа.
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