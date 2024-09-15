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Язики вогню охопили декілька поверхів: відео із місця влучання РФ по багатоповерхівці у Харкові

Язики вогню охопили декілька поверхів: відео із місця влучання РФ по багатоповерхівці у Харкові

РФ вдарила бомбою по Харкову 15 вересня. / Фото: Володимир Зеленський

Триває рятувальна операція та гасіння пожежі.

У Мережі з'явилися відео наслідків влучання росіян по багатоповерхівці у Харкові.

Відео публікують місцеві тг-канали. 

На кадра видно, що після влучання бомби виникла пожежа та руйнування. Язики вогню охопили декілька поверхів та вириваються через вибиті вікна. 

За останніми даними від місцевої влади, станом на 16:20 відомо про 33 поранених, серед них - діти. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі на місці "прильоту". 

"Вже відомо про 33 поранених мирних мешканців багатоповерхівки. Ворог влучив у 10 поверх будинка, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-й. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. На місці працюють усі відповідні служби", - написав мер міста Ігор Терехов.

Росія скинула бомбу на багатоповерхівку у Харкові: відео наслідків влучання

Росія скинула бомбу на багатоповерхівку у Харкові: відео наслідків влучання

Нагадаємо, після 15:00 у Харкові пролунали вибухи. Росія атакувала місто КАБами, влучила у багатоповерхівку. На місці удару виникла пожежа. 

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