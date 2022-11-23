"Йде група в 10 осіб, отримує "люлів", відходять 4, годинами лежать біля мертвих": боєць 93-ї бригади ЗСУ про ситуацію під Бахмутом

Район міста Бахмут зараз є чи не найгарячішою точкою на фронті. Окупанти вже не один тиждень намагаються захопити місто, а Сили оборони стійко тримають оборону.

Про ситуацію навколо Бахмута розповів в Мережі боєць 93-ї бригади під ніком твій друг Стус.

"День майже безперервних боїв. Невідомо, скільки русня нагнала сюди людей - стає все більше. Полонені зеки називають цифру в 2 тисячі людей на всю ділянку. Вже починаєш в це вірити. Зараз все стає схожим на хроніки з Другої світової, під*рами вкрита вся земля. Йде група в 10 осіб, отримує п*зди, відходить 4. Нова група, знов п*здюлі, знову відкат. В такому форматі проходить день. Інколи, вони переповзають своїх мертвих дружків і починають рити майже під ними, щоб вижити. Буває лягають біля мертвих і лежать годинами", - розповів боєць.

Він додав, що росіяни засипали його аккаунт скаргами і через це він змушений був видалити відео з передової, де показав бої з окупантами під Бахмутом.

Нагадаємо, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій.

Читайте також: