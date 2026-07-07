"Йдеться про життя людей": експерт оцінив ідею мобільних АЗС під час війни

АЗС / © pixabay.com

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Ідея використання мобільних автозаправних станцій не стане ефективним рішенням для забезпечення пальним під час російських атак, оскільки такі об’єкти залишаються такими ж вразливими для ударів, як і звичайні бензовози.

Про це заявив директор консалтингової групи «А-95» та експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі «Новин.LIVE».

Він зазначив, що мобільна АЗС фактично є бензовозом із паливороздавальним обладнанням, а отже, не має додаткового захисту від атак.

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«Мобільна станція — це бензовоз із пістолетом. Це така ж мішень, як сьогодні бензовози, по яких завдають ударів. Тому я не думаю, що це рішення», — сказав Куюн.

На думку експерта, значно важливіше працювати над децентралізацією системи постачання пального, щоб зменшити ризики для всієї інфраструктури в разі нових атак.

Водночас він наголосив, що ключовим питанням залишається безпека працівників паливної галузі.

«Йдеться про життя людей. Хто зараз може вмовити когось працювати під „Шахедами“? Ніхто цього робити не буде», — підкреслив Куюн.

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Російські війська дедалі частіше завдають ударів по автозаправних станціях і паливній інфраструктурі в різних регіонах України. На цьому тлі уряд уже заявив про достатні запаси пального та повідомив, що разом з операторами ринку працює над додатковими заходами для захисту АЗС і безперебійного забезпечення країни паливом.

Росія б’є по АЗС

Нагадаємо, в уряді анонсували додаткові заходи безпеки для АЗС у прифронтових регіонах з метою забезпечення їхньої роботи в умовах постійної загрози атак з боку РФ.

Тим часом за останні два місяці в Україні внаслідок атак згоріло понад 150 АЗК. Майже щотижня атак зазнають нафтобази та інші об’єкти паливної інфраструктури, але не відчувається такої ситуації, яка відбувається у РФ.

Раніше повідомлялося, що бензин А-95 в Україні може здешевшати до 55 грн за літр, якщо світові ціни на нафту знизяться до 50 доларів за барель.

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