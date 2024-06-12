Йдеться "про тисячі послуг": військовозобов'язані чоловіки без військового квитка не отримають адмінпослуги

Буде відмовлено у послугах, які не є критично важливими.

Військововозобов'язаному чоловіку без військового квитка може бути відмовлено в наданні адміністративних послуг.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі "Це ніхто не буде дивитись" 11 червня.

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За його словами, держава має законні підстави відмовити в адмінпослугах. Віе додав, що йдеться "про тисячі послуг".

"Це нормальний, правильний, природний процес. Процес триває. Я не можу сказати, що ми повсюдно запровадили такі механізми. Але, на моє переконання, він буде з’являтись все частіше. Все частіше для надання послуг військовозобов’язаним держава буде запитувати військово-обліковий документ", - наголосив міністр.

Малюська зауважив, що буде відмовлено у послугах, які не є критично важливими.

"Я переконаний, що на певних послугах ми не запроваджуватимемо. Це все, що стосується членів сім’ї військовозобов’язаного, дітей військовозобов’язаного. В цьому випадку держава жодних блоків не буде ставити. Ми досить обережно ставимось до оцінки, де послуги не є критично важливими, а де вони важливі", - запевнив голова Мін’юсту.

Він уточнив, що військово-облікові документи вимагатимуть під час надання послуг, потрібних для особистого комфорту військовозобов’язаного.

Нагадаємо, ми розповідали про загадкові смерті мобілізованих, які не доїхали до фронту після візиту до ТЦК.

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