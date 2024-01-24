В Одесі представники ТЦК нарвалися на новий скандал – огляд новин

В Одесі не вщухають скандали з представниками ТЦК. Знову епіцентром подій став громадський транспорт, тільки тепер військкоми сварилися з пенсіонерами.

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Нова сварка з ТЦК

"Іді з орками воюй!" – так закінчився новий конфлікт з ТЦК. Цього разу з представниками військкомату у маршрутці сварилася пенсіонерка.

Звісно, ніхто не став розбиратися, що це за працівники й чи були вони на фронті. Втім, у такі моменти, людей це чомусь мало цікавить. Останнім часом Одеса стала чи не епіцентром скандалів між представниками військкоматів і цивільними. Там то силоміць витягують людей з маршрутки, то просять вийти по-доброму для перевірки документів й отримують у відповідь повне ігнорування.

Такі методи відлякують військовозобов'язаних

Звісно, такі силові протиправні методи зовсім не мотивують чоловіків йти на фронт, адже на обличчя – порушення прав людини. Про це зокрема 17 січня заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю виданню НВ.

"Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції. Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, – це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові".

Ворог нікуди не подівся

Так, за порушення прав громадян винні мають відповідати, втім і нікуди не подівся ворог, війну за нас ніхто не виграє та й ризик, що росіяни можуть знову підійти – нікуди не подівся. Про це військові відверто говорять під час інтерв'ю.

Жорін вступився за військових

Власне, днями вступився за військових і майор ЗСУ, екскомандир полку Азов, заступник 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він зазначив, що серед працівників ТЦК й справді багато бійців з передової, котрі пережили тяжкі поранення, й зазначив, люди до усіх цих людей мають ставитися з повагою. Але й не заперечує, що є працівники ТЦК, які переходять межі, а отже – мають за це відповідати.

Зеленський про мобілізацію

Однак днями Зеленський у своєму новому інтерв’ю британському телеканалу Chanel 4 News заявив, що не бачить потреби мобілізовувати півмільйона людей на війну.

Що із законопроєктом про мобілізацію

Поки що глухо і з новою версією законопроєкту про мобілізацію. У Міноборони переконували, що найближчими тижнями документ потрапить до Ради, орієнтовна дата – 6 лютого, але нардепи його досі в очі не бачили, тож і невідомо, що у майбутньому законі переробили, а що ні. Тож дехто з нардепів взагалі виступає за повний перепис документа. Про це стало відомо виданню "Українська правда" з власних власних джерел.

"Ми, м'яко кажучи, розгнівані, бо не бачимо особливого покращення тексту. Незрозуміло, що реально там переписали. Ну ніяк не зберемо ми голосів під інші формулювання того самого, що було в першій версії. Треба його реально переписати".

А все-таки питання до роботи ТЦК залишаються і дуже серйозні. Так і хочеться запитати: ви дійсно думаєте, що після "обличчям у підлогу" мотивації стане більше? От і подумайте.

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