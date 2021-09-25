"Йдіть на горище": на Закарпатті лікарка різко відповіла пацієнтці, яка попросила відселити її від сусідки з COVID-19 (відео)

"Йдіть на горище": на Закарпатті лікарка різко відповіла пацієнтці, яка попросила відселити її від сусідки з COVID-19 (відео)

Жінка дізналася,що у її сусідки позитивний ПЛР-тест.

Лікарка Інфекційного відділення Мукачівської лікарні (Закарпаття) запропонувала пацієнтці, яка попросилася до іншої палати через начебто хвору на коронавірус сусідку, місце на горищі.

Про це повідомляє zakarpatia.info.

На сполох жінка почала бити, коли дізналася, що бабуся, з якою вона лежить в одній палаті, має позитивний тест на COVID-19.

Жінка вирішила попросили перевести її до іншої палати, аби не інфікуватися, і з цим питанням підійшла до лікарки. Утім, все що їй запропонувала медикиня – це місце на горищі.

Відео розмови з лікаркою пацієнтка опублікувала у вайбер-групі “Наше Мукачево”.

У Мукачівскій лікарні наразі інцидент не коментують.

Нагадаємо, Мережу збурили фото із харківської лікарні із хворими на коронавірус, де ліжка стоять прямо в коридорі.

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