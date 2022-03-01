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"Йдіть на Путіна": полонені російські військові звернулись до співгромадян (відео)

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"Йдіть на Путіна": полонені російські військові звернулись до співгромадян (відео)

скриншот з відео

Вони також закликали батьків не відпускати своїх дітей до України.

СБУ опублікувала відео, на якому полонені російські військові закликають своїх друзів і рідних в РФ виходити на вулиці і вимагати у президента Володимира Путіна припинення війни.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 1 березня.   

На опублікованих кадрах полонені росіяни самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хотіли воювати. Вони також передають привіт батькам та закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!".

За даними СБУ, середній вік російських окупантів в українському полоні ­– 19-22 роки.

Українська спецслужба закликала всіх поширити це відео серед знайомих та близьких у Росії. 

"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною, буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!" – наголосили в СБУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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