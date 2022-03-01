"Йдіть на Путіна": полонені російські військові звернулись до співгромадян (відео)

Вони також закликали батьків не відпускати своїх дітей до України.

СБУ опублікувала відео, на якому полонені російські військові закликають своїх друзів і рідних в РФ виходити на вулиці і вимагати у президента Володимира Путіна припинення війни.

Про це повідомили в СБУ у вівторок, 1 березня.

На опублікованих кадрах полонені росіяни самі себе вони називають "гарматним м’ясом" і клянуться, що не хотіли воювати. Вони також передають привіт батькам та закликають: "Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!".

За даними СБУ, середній вік російських окупантів в українському полоні ­– 19-22 роки.

Українська спецслужба закликала всіх поширити це відео серед знайомих та близьких у Росії.

"Україна не хоче воювати, але кожен, хто прийде до нас з війною, буде покараний. І потрапити в полон – це ще кращий сценарій для російських окупантів… Разом переможемо!" – наголосили в СБУ.