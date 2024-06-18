"Йдіть на**й, клоуни!": Гончаренко з трибуни ВР послав Путіна та інших росіян у відомому напрямку

Народний депутат Олексій Гончаренко послав у відомому напрямку Володимира Путіна. Це стало красномовною реакцією на заклики РФ до переговорів. Він запевнив, що диктатор і всі причетні відповідатимуть за все, що зробили з Україною.

Про це Гончаренко заявив у залі Верховної Ради України.

"Я хочу вусім цим негідникам відповісти – як депутат Верховної Ради, як той, кого вони зараз до 10 років засудили: "Идите на**й, клоуны". Я хочу сказати Володіну, Путіну і всій цій жоблі, які ставлять нам якісь ультиматуми. І ми не просто вас посадимо, а повісимо на стовпах. Ми до всіх вас доберемося за все те, що ви зробили з нашою державою. І ви це запам'ятайте", – сказав він.

Нагадаємо, в Росії військовий суд заочно засудив українського народного депутата Олексія Гончаренка до десяти років позбавлення волі.

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