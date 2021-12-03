"Йдіть покайтесь": в УГКЦ назвали купівлю COVID-сертифікату гріхом

Ошуканство в результаті має негативні наслідки.
Покупку підроблених COVID-сертифікатів в Українській греко-католицькій церкві вважають гріхом, оскільки це обман.
Про це розповів священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук в інтерв'ю 24 каналу.
"Тут є об'єктивна дія, матеріальна дія, обман. Ми маємо справу з обманом", – сказав він.
Священнослужитель наголосив, що безумовно не можна обдурювати, адже в результаті це дає негативні наслідки. У зв'язку з цим він застеріг від відповідного вчинку.
Крім того, священник зауважив, що під час придбання підробленого COVID-сертифікату треба зрозуміти, що наражається на небезпеку людина, яка цим займається.
"Я особисто, як священник, дуже прошу – не купуйте цих речей! Не хочете вакцинуватись, ви маєте на це право, але купувати ці речі – я дуже прошу не робіть цього. Коли людина каже, що я хочу купувати таку річ (сертифікат - ред.), то я її застерігаю. Але якщо ви це вже зробили, то я дуже прошу – йдіть покайтесь", – сказав отець Тарас.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Нагадаємо, правоохоронці викрили 5 жителів Закарпатської області, які займались працевлаштуванням українців за кордоном і пропонували їм придбати у них підроблений міжнародний сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тест та страховий поліс. Їхніми послугами скористались вже щонайменше 4,5 тисячі осіб.
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