"Йдуть чутки, що буде повна мобілізація": розвідка перехопила розмову російського окупанта (аудіо)

Окупант скаржиться, що на його позиції замість фотопасток і ППО є лише лопата.

Російський військовий розповів своєму другу про повну неукомплектованість особового складу на фронті.

Розмову окупанта перехопила українська розвідка, передає ГУР МО.

Насамперед росіянин розповів, що через тиждень після поранення військових РФ знову відправляють на передову. Окупант додає, що різні джерела повідомляють, що очікується повна мобілізація в РФ з подальшим наступом.

"Чутки йдуть, до того ж з різних джерел, що буде повна мобілізація. Ось така ху*ня. І типу будемо наступати, щось таке. От. Чекаємо наступу звідтам і самі будемо наступати", - каже росіянин.

Другий загарбник розповідає, що у них підготовлена до атаки лише одна рота з 30 людей, а решта пиячать.

"Рота готова – 30 людей, єб*ть. А решта бухають, їх там місцеві отруїни, за*бали всіх", - каже окупант.

Він додає, що один з генералів не очікував, що на його позиції стоять мобілізовані. За словами окупанта, там мав стояти спецназ.

"Де ми стоїмо, тут спецназ мав бути. Він (генерал – Ред.) ох*їв. Тут повинні стояти фотопаски, ППО і т.д., але крім лопати у нас нічого немає", - резюмує російський солдат.

Мобілізація в РФ

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, Росія незабаром розпочне нову хвилю мобілізації, щоб поповнити втрати на фронті і наростити резерви для наступу, однак перед окупантами постала велика проблема - забезпечити поповнення припасами і зброєю.

Як розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, перша хвиля мобілізації, яку у Росії назвали "частковою", не змінила ситуацію на фронті. Мобілізовані росіяни, яких кидали без підготовки, показали, що вони не є активними бійцями. Велика частина тікала з полю бою, гинула, здавалася в полон. Однак Путін і військове командування РФ сподіваються, що за рахунок кількості вони зуміють тримати фронт в Україні, а в окремих ситуаціях наприкінці зими-весною розпочнуть наступальні операції.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін готує РФ до масштабної війни – до останнього росіянина. Часткова мобілізація виявиться повною, а чоловіків не випускатимуть за кордон.

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